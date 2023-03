Osimhen diventa un trucco per il volto: spopola il video della sua maschera

Se l'originalità e la fantasia per omaggiare Victor Osimhen è terminata, si può sempre rimediare dipingendo...la propria faccia. Lo avrà pensato la nota fashion blogger Megghi Galo, seguitissima sui social , nota per aver partecipato anche ad alcuni importanti programmi tv, che con un video diventato virale nel giro di poco tempo ha spiegato a tutti quelli che la seguono come riprodurre attraverso il trucco la maschera protettiva di Victor Osimhen sul proprio volto .

L'ultima geniale trovata per omaggiare Osimhen sui social

Cantando e sorridendo sulle note di una canzone napoletana pensata per il Napoli, Megghi Ghalo dipinge la sua faccia di nero creando la forma della maschera classica del bomber nigeriano, quella che Osi indossa dopo l'infortunio con l'Inter e che potrebbe anche togliere, ma che ormai porta con sé anche per scaramanzia oltre che per motivi personali "sentendosi più sicuro" come ha spesso ripetuto. Osi-mania in città a Napoli da giorni con torte e uova di Pasqua a lui dedicate e ora anche trucchi speciali.