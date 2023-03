Napoli, è pronta la festa scudetto: il centro storico è già "tricolore"

Altro che scaramanzia. Il centro storico di Napoli è già stato dipinto di tricolore, di verde, bianco e rosso, con lo scudetto ad un passo e una stagione che può diventare indimenticabile. Per le vie della città è un trionfo di arte e di pittura con anche i gradini della scalinata dei Quartieri Spagnoli pitturata con un grande tricolore. A Napoli c'è di tutto: sciarpe, bandieroni, festoni, è come essere in un film. D'altronde la scaramanzia non alberga più nei tifosi dato che la classifica è chiara e ormai ad ogni partita si raggiorna il calcolo per capire quando sarà possibile festeggiare lo scudetto aritmeticamente.