Albiol non dimentica Napoli: "Mi sono innamorato. I miei non volevano andare più via"

Ci sono diversi calciatori che non dimenticano Napoli. Uno di questi è Raul Albiol. Il difensore spagnolo, oggi al Villarreal, non dimentica i suoi anni trascorsi in azzurro. Intervistato da Dazn Es, Albiol ha speso parole d'elogio per il Napoli e rivela: "Non volevo andare via, mi ero innamorato dopo due anni difficili al Real Madrid. A Napoli mi sono sentito di nuovo importante".