Geolier cambia data al concerto: "C'è un evento storico per il Napoli"

Le date di un concerto si pianificano con largo anticipo per permettere al futuro pubblico di acquistare con calma i biglietti. Ci si assume il rischio di eventi contemporanei. Raramente si cambia data, ma stavolta è successo. Lo ha deciso Geolier, noto cantante, famosissimo a Napoli ma apprezzato in tutta Italia, recentemente ospite anche alle Iene. Il suo concerto al Palapartenope era in programma martedì 18 aprile. Ma nello stesso giorno il Napoli affronterà il Milan per il ritorno dei quarti di finale di Champions League.