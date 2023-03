Napoli, Bereszynski ko con la Polonia: lo stop rischia di essere lungo

Brutte notizie per il Napoli. Infortunio in Nazionale. A rimediarlo è stato Bartosz Bereszynski. Problema al ginocchio per il terzino destro. Lo stop dovrebbe essere piuttosto lungo. Lo riferiscono dalla Polonia. Il Napoli è stato immediatamente informato. L'ex Sampdoria ha riportato "una distorsione a uno dei legamenti dell'articolazione del ginocchio" come ha scritto il portale Sport.tvp. Secondo i medici della sua Nazionale il rientro in campo è previsto tra almeno due settimane. Ma questa è la stima per il ritorno agli allenamenti. Dunque lo stop sarà sicuro più lungo.