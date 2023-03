"Osimhen? Ecco chi sarebbe nella serie Mare Fuori"

Sta avendo grande successo la serie tv "Mare Fuori" ispirata alle storie dei ragazzi del carcere minorile di Nisida . Uno dei protagonisti dell'IPM ha il volto di Carmine Recano che interpreta Massimo, il comandante, figura chiave a cui molti detenuti si legano. Proprio il noto attore, intervenuto a Kiss Kiss Napoli, ha paragonato il suo personaggio a un giocatore del Napoli: "Osimhen. Lui è il simbolo di questa squadra". Il nigeriano ha già segnato 25 gol stagionali ed è l'idolo della città. A lui è stato dedicato di tutto: dalla pizza al sushi passando per i cicchetti.

Recano, da Mare Fuori alla passione per il Napoli

Recano, tifosissimo azzurro, ha aggiunto: "Per lo scudetto siamo sulla buona strada, ma spero anche nella Champions. L’importante è riuscire a competere fino alla fine su entrambi i fronti". Ironico sulla sfida dei quarti di finale col Milan: "Faccio finta di non sentire...". Infine una speranza per il futuro: "Spero che le persone continuino ad investire sulla nostra città, sia nello sport che negli altri settori".