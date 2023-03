Meret come Osimhen: creata maschera protettiva per il portiere

Maschera protettiva al volto anche per Alex Meret. Dopo un problema fisico accusato nell'ultima partita di campionato contro il Torino, anche il portiere del Napoli necessiterà adesso della maschera classica che da ormai diversi mesi indossa anche Victor Osimhen e che è ormai diventata iconica. Ad annunciare la realizzazione della protezione per il portiere dell'Italia è stata l'Ortopedia Ruggiero che aveva creato anche quella per il bomber nigeriano: "Alex Meret ora ha una difesa extra per la sua sicurezza. Siamo orgogliosi di aver consegnato la nostra maschera protettiva in carbonio al portiere del Napoli e della Nazionale Italiana" è quanto si apprende su un post social.