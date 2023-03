Osimhen, i segreti e il futuro: la frase che fa sognare i tifosi del Napoli

Nei giorni in cui si parla con insistenza del futuro di Victor Osimhen, lui elogia la città in cui vive da ormai tre anni e apre spiragli interessanti legati alla prossima estate: "Napoli ti dà sensazioni completamente differenti rispetto ad ogni altro posto. Quando giochi lì capisci perché molti calciatori decidono di restarci per parecchio tempo: a Napoli dimostrano un amore incredibile e in maniere incredibili ai calciatori". Una frase, questa, che fa sognare i tifosi, speranzosi di poter godere dei gol del nigeriano ancora per tanti anni. Osimhen ha il contratto in scadenza nel 2025 e non ha mai fatto mistero di voler un giorno andare in Premier League. Ma non ha specificato quando.