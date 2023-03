Dal barbiere per celebrare Osimhen e lo Scudetto: il taglio diventa virale

Napoli, impazza l'originalità dei tifosi per la vittoria dello scudetto

Tutto attraverso un taglio di capelli decisamente originale con le foto che hanno fatto il giro del web. Un taglio diventato virale. Ma questa è solo una delle tante testimonianze in giro per la città di una passione sconfinata e di una fantasia unica per la celebrazione della primavera azzurra. Già nei giorni scorsi, infatti, sono stati creati cibi e piatti tipici ad hoc per omaggiare Osimhen e il Napoli e anche bevande come un cocktail azzurro e biondo con tanto di mascherina. Osi-mania.