"Ecco per quanto tempo Meret indosserà la maschera", e c'è una differenza con Osimhen

Alla ripresa del campionato il Napoli avrà due uomini mascherati in campo. A Victor Osimhen, infatti, si aggiunge anche Alex Meret . Il portiere azzurro si è fatto male contro il Torino e ora dovrà indossare la protezione al volto "per un mese" . A dirlo è il dottor Roberto Ruggiero, specializzato in chirurgia tecnologica, che fa anche un paragone con quella diventata ormai famosa di Osimhen: "La tecnica è la stessa, cambia la forma. Meret si è fratturato il setto nasale, ma non c'è bisogno di operazione". L'incidente, spiega, potrebbe essere avvenuto con lo scontro fortuito con Kim. Per questo è stato necessario intervenire.

Meret, la maschera come Osimhen e i tempi di recupero

Nessuna operazione, dunque, per Meret, ma la maschera è necessaria, specie per un portiere. Il Napoli potrebbe vincere il titolo con due maschere in campo. Il dottor Ruggiero, intervenuto a Radio Crc, ha aggiunto: "Meret ha il naso in carbonio e sa che dovrà indossare la protezione per un mese, poi saranno i calciatori a scegliere". Osimhen, ad esempio, potrebbe anche toglierla, ma ormai non se ne separa più e la maschera è diventata iconica, la comprano tutti, la indossano i bambini, è il tratto distintivo del bomber nigeriano.