Diretta Spalletti riceve il premio Bearzot 2023: ora l'evento di oggi

È Luciano Spalletti l'allenatore a cui è stato assegnato il prestigioso premio Bearzot , giunto alla XII Edizione. Il tecnico del Napoli è vicinissimo alla conquista dello scudetto . Premiato, quindi, lo straordinario percorso avviato con il club azzurro e che lo vede protagonista sia in campionato che in Champions League.

11:33

Spalletti seduto al fianco di De Laurentiis

Il tecnico del Napoli Spalletti siede in prima fila accanto al presidente De Laurentiis. La cerimonia prosegue con diverse testimonianze e ricordi di Bearzot anche con l'ausilio delle immagini che ricordano la cavalcata Mondiale del 1982.

11:20

Cozzoli: "Spalletti è maestro di vita e di sport"

Vito Cozzoli, presidente Sport e Salute: "Spalletti è stato premiato per quello che sta facendo non soltanto per il calcio, ma perché è un maestro di vita e di sport e in campo e fuori dal campo. Mi riferisco al suo rapporto coi giovani. Chi viene a vedere gli allenamenti sa che Spalletti raccomanda sempre ai più piccoli di non saltare la scuola, di dedicarsi allo studio che è fondamentale. Questa è una lezione di vita e di sport".

11:15

Malagò: "Che goduria nel 1982. Felice di essere a Napoli"

Dopo il sindaco Manfredi è stato Giovanni Malagò a prendere la parola: "Nel 1982 ero allo stadio, che goduria e che orgoglio sentirsi italiani quel giorno. Bearzot è stato bravo a creare questo gruppo, ha vinto contro ogni pronostico. Oggi siamo alla dodicesima edizione del premio. Quest'anno ho detto andiamo a Napoli e sono molto felice perché questa è una manifestazione alla quale ho sempre partecipato. Bearzot è stato un grande uomo, un grande allenatore, un grande italiano. Nuovi stadi? Meazza? La Cerimonia nel 2026 è prevista proprio a San Siro. Siamo stati ieri dal sindaco. Lo dico da molti anni, c'è solo una possibilità, non ne esistono altre, per provare a risolvere il problema stadi in Italia: bisogna vincere la candidatura agli Europei per avere impianti pronti con certi requisiti e parametri e il Meazza rientra in questa dinamica".

11:10

Il sindaco Manfredi: "Ieri bella giornata di sport. Bearzot? Grande italiano"

Comincia la cerimonia con le parole del sindaco Gaetano Manfredi: "Ieri è stata una grande giornata di sport e amicizia, Napoli ha dimostrato che il calcio è un fattore positivo se penso all'amichevole tra tifosi. Il calcio non è solo violenza. C'è un grande movimento tra persone e popoli e c'è un grande impegno dei giovani. Napoli ha ospitato la partita con massimo impegno. Certo la partita poteva andare un po' meglio ma tutto dalla vita non si può avere. Il mio ricordo di Bearzot? Ricordo la sua capacità di andare controcorrente. In un momento in cui sembrava che tutto andasse male, lui ha vinto il Mondiale. Si tratta di un esempio di un grande italiano che ha voluto bene alla Nazionale, ha fatto la differenza, ha fatto gruppo, ha dimostrato che quando gli italiani ce la mettono tutta sono i migliori del mondo e lui lo sa".

11:05

Premio Bearzot, una curiosità

Il premio Bearzot è stato istituito nel 2011, un anno dopo la scomparsa di Enzo Bearzot, tecnico che portò l'Italia a vincere il suo terzo titolo mondiale nel 1982. Bearzot ha guidato gli azzurri per nove anni, dal 1977 al 1986. L'addio avvenne dopo l'eliminazione dai mondiali messicani del 1986

10:55

Spalletti è arrivato al Maschio Angioino

Spalletti è arrivato al Maschio Angioino. Il tecnico del Napoli è stato accolto dai tifosi azzurri che l'hanno salutato e omaggiato. Si attende per l'inizio della cerimonia che gli assegnerà il premio Bearzot

10:50

C'è anche De Laurentiis

Anche Aurelio De Laurentiis sarà presente alla cerimonia di premiazione a Luciano Spalletti. Il presidente del Napoli non ha ancora rilasciato dichiarazioni

10:48

Malagò: "Retegui? Vi spiego il perché"

Malagò si è anche soffermato sulla scelta di Mancini di convocare Retegui: "Alle spalle di Immobile non c'è molta scelta, considerati gli infortunati, tra cui c'è Raspadori".

10:45

Malagò: "Spalletti votato all'unanimità"

A pochi minuti dall'inizio della cerimonia, ha parlato Giovanni Malagò: "Il Napoli sta facendo delle ottime cose che vanno oltre i confini economici. Ha ingaggiato calciatori che non erano conosciuti come Kim e Kvaratshkelia e che tutti hanno imparato ad apprezzare. Giuntoli è un ottimo direttore sportivo. Spalletti è un grande allenatore, lo abbiamo votato all'unanimità per il premio Bearzot".

10:35

Spalletti pronto a entrare nella Storia del Napoli

Con l'ormai imminente vittoria dello scudetto, Spalletti entrerà di diritto nella Storia del club azzurro. Prima di lui soltanto Ottavio Bianchi e Alberto Bigon erano riusciti a ottenere il successo nel massimo campionato italiano. Spalletti, inoltre, ha già ottenuto un primato con la qualificazione ai quarti di finale di Champions: traguardo mai raggiunto dal Napoli

10:25

Premio Bearzot, l'albo d'oro

Spalletti sarà il dodicesimo allenatore a cui è stato consegnato il premio Bearzot. Di questi, uno è stato è alla memoria e riguarda Paolo Rossi. Gli altri tecnici che hanno ricevuto il riconoscimento sono stati Prandelli, Mazzarri, Montella, Ancelotti, Allegri, Ranieri, Sarri, Di Francesco, Mancini e De Zerbi.

10:17

Premiati anche Pietrangeli e Doveri

Insieme al riconoscimento per Spalletti sara' consegnato anche un premio speciale alla carriera a Nicola Pietrangeli, mentre a Daniele Doveri andra' il premio di miglior arbitro italiano, assegnato dall'Aia alla memoria dell'ex direttore di gara Stefano Farina, scomparso il 23 maggio 2017.

10:15

Attesi Malagò e Cozzoli

Sono attesi all'evento anche il presidente del Coni Giovanni Malagò e il massimo dirigente di Sport e Salute, Vito Cozzoli.

10:10

Premio Bearzot, chi ha scelto Spalletti

A decretare il vincitore del Premio Bearzot è stata una giuria presieduta dal presidente della Figc Gabriele Gravina e dal massimo dirigente dell'Us Acli Damiano Lembo. A completare anche il caporeddattore dello sport Ansa, Piercarlo Presutti.

10:00

A Spalletti il premio Bearzot

Luciano Spalletti è il vincitore del XII premio Bearzot. Il tecnico del Napoli riceverà il riconoscimento nella bella cornice della Sala dei Baroni al Maschio Angionino. Leggi tutto.

Napoli, Sala dei Baroni al Maschio Angioino