Napoli da record: l'incasso con il Milan in Champions porterà 6 milioni

NAPOLI - Bisognerà farselo bastare questo stadio con i suoi 54.726 posti: lo riempiranno, hanno già cominciato a farlo gli abbonati con il diritto di prelazione (aperta da ieri e fino a domani alle 12), al resto penserà la folla che sta in attesa dinnanzi a un computer, perché dal momento in cui partirà la prevendita libera, sarà una corsa al mouse. Ci vorrebbero due “Maradona”, a naso, per l’enormità delle richieste, però già questo - l’unico - sarà sufficiente a trasformare la Partita, Napoli-Milan ritorno dei quarti di Champions League del 18 aprile, nella madre delle sfide di tutti i tempi: incasso che viaggerà ben oltre i cinque milioni di euro e si avvicinerà ai sei, con prezzi che si possono dedurre, essendo stato concesso agli abbonati uno sconto del 20% (Tribuna Posillipo: 272 euro; Tribuna Nisida: 176 euro; Distinti: 104 euro e Curve 72 euro) sulla tariffa piena.