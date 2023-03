Totti e la frase su Spalletti che nessuno avrebbe mai pensato di sentire

Totti, il commento sul Napoli e la promessa di Spalletti

In occasione del torneo benefico 'Finale del cuore', Totti sul Napoli ha aggiunto: "Si sono espressi al massimo in tutto e sono stati anche fortunati perché non hanno avuto un avversario dietro che riesce a reggere il loro ritmo. Quando c'eravamo noi c’erano sempre Juve, Inter, Milan che stavano sempre aggrappate là". Spalletti-Totti, nuovo capitolo. Tra dichiarazioni e promesse. Come quella dell'allenatore del Napoli di incontrare il suo vecchio giocatore come riferito alle Iene.