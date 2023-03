Biglietti Napoli-Milan, svelati prezzi per i non abbonati: al via la prevendita

Caccia al biglietto. Tutti vogliono essere al Maradona il 18 aprile per il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan. Alle ore 15 partirà la prevendita per i non abbonati dopo la prelazione di chi aveva sottoscritto in estate la tessera durata 48 ore. Sono cambiati anche i prezzi. Gli abbonati, infatti, godevano di uno sconto pari al 20%. Per i non abbonati, le Curve costeranno 90 euro, i Distinti 130. Il Napoli sul proprio sito ufficiale svela tutti i dettagli ricordando che condizione necessaria per l'acquisto del biglietto sarà la Fidelity Card.