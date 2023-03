De Laurentiis: "Ecco quanto starà fuori Osimhen. Kvaratskhelia? Ma quale rinnovo..."

"Osimhen? Dovrebbe stare fuori un paio di settimane , speriamo". Questo l'annuncio di Aurelio De Laurentiis , presidente del Napoli, intervenuto da Milano dopo l'assemblea di Lega. Il numero uno del club azzurro ha commentato l'infortunio occorso al bomber nigeriano con una previsione sui tempi di recupero. Il patron azzurro ha anche così risposto a chi gli domandava di novità sul rinnovo di Kvaratskhelia: " Rinnovo? Ma quale rinnovo che ho cinque anni di contratto, ma la volete far finita? Adeguamento? Non bisogna cadere sulla volgarità del denaro". Sulla sfida al Milan: "Il Milan è una squadra sapientemente portata avanti da Maldini e Scaroni. Ora hanno anche una nuova proprietà. Hanno buonissimi giocatori, anche loro non avranno qualcuno, speriamo le forze siano equilibrate. Vogliamo regalare ai tifosi un bellissimo spettacolo".

De Laurentiis contro la Uefa: le sue parole

De Laurentiis ha aggiunto: "La Uefa è senza testa, immaginate se avessimo avuto anche la Coppa Italia. Sarebbe stato ridicolo quattro gare così vicine, così com'è ridicolo giocare tre volte con la stessa squadra. Se io faccio le coppe voglio misurarmi con le migliori squadre europee. Se non cambiano la Uefa saremo schiavi di un ministero del calcio e non di un'associazione di imprese vere del calcio. Vincere la Champions? Quando uno fa il presidente vuol dire che presiede quello che è il tifo e quindi chi rappresenta il tifo? I tifosi. Sia i reali che quelli virtuali che guardano la partita in tv o su pc o smartphone. Sono loro che devono essere rispettati. Ecco perché la competitività e la perfezione va ricercata per loro. Sono loro i veri protagonisti del calcio e non i giocatori".