Napoli, ufficiale il rinnovo di Juan Jesus

Il Napoli ha ufficializzato, tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito, il prolungamento del contratto di Juan Jesus . Il difensore brasiliano ha fatto registrare 11 presenze con 2 gol in questa stagione.

Napoli, i dettagli dell'accordo con Juan Jesus

Di seguito il comunicato ed i dettagli del nuovo accordo tra le parti: "La SSC Napoli comunica di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive di Juan Jesus fino a giugno 2025 con opzione fino a giugno 2027". Dopo essere arrivato in azzurro nell'agosto 2021 dalla Roma, il brasiliano ha quindi convinto tutti nel suo ruolo di riserva dalla panchina. Con la maglia del Napoli ha totalizzato 39 presenze in due stagioni.