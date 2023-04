Napoli, perché Ferlaino dice: "Non c'è bisogno di fare pace con De Laurentiis"

Corrado Ferlaino compirà 92 anni il 18 maggio. Presumibilmente, lo festeggerà da Campione d'Italia e nessuno meglio del presidente che ha firmato i primi due, storici tricolori maradoniani potrà bearsi di un trionfo inseguito per trentatré anni. Il Presidente lo fa capire con malcelata soddisfazione , dialogando con chi scrive e con la collega Raffaella Iuliano, figlia dell'indimenticabile Carlo Iuliano, mitico capo ufficio stampa del Napoli dorato dell'Ingegnere e di Diego. Succede nell'etere della "Politica nel Pallone", la trasmissione condotta ogni lunedì da Emilio Mancuso e giunta alla ventunesima stagione consecutiva su Gr Rai Parlamento. Il clamoroso 4-0 del MIlan non ha scalfito nessuna certezza di Ferlaino sulla gioia che verrà: "Nelle ultime tre giornate i rossoneri avevano conquistato un solo punto, quindi non ci aspettavamo si presentasse a Napoli così orgoglioso. La sconfitta è stata dovuta alla capacità del Milan di bloccare il gioco a centrocampo, ricordandosi di essere una grande squadra come quella dello scorso anno".

"De Laurentiis non è mai stato molto amato dai tifosi"

Ma il Napoli è Osimhendipendente? "Osimhen è un grande giocatore, però non è stato questo il problema. Forse il Milan era un po' geloso dello scudetto che stiamo per vincere, però, praticamente non è cambiato nulla: i punti di vantaggio sulla Lazio seconda sono 16 e addirittura 20 sul Milan, terzo. Quindi ...". Poi, l'appunto sulle proprietà italiane e straniere dei club di A: "Le prime due squadre in classifica hanno presidenti italiani, altre hanno capitali stranieri, il che fa la differenza: le prime due hanno presidenti padroni che non possono sbagliare, sennò rischiano loro". A proposito di presidenti: Ingegnere, che cosa pensa della contestazione dei tifosi napoletani a De Laurentiis? "De Laurentiis non è mai stato molto amato dai tifosi napoletani. Se la sono presa per i prezzi dei biglietti Champions che sono molti cari. Non credo ci sia bisogno di ricucire il rapporto fra De Laurentiis e i tifosi. Dopo trentatré anni, Napoli è felice: lo vedo in ogni rione in cui vada. I napoletani festeggeranno come festeggiarono nel '90".