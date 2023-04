Napoli, il Questore: "C'è un solo modo per l'accesso di striscioni e bandiere in Curva"

Nonostante la sconfitta col Milan, la città di Napoli si sta preparando per la festa Scudetto. Ce ne saranno almeno due, una spontanea con l'aritmetica e una "ufficiale" per cui il Comune è già a lavoro da tempo. Ma le istituzioni si stanno confrontando da diverse settimane anche per gestire il flusso di persone pronte a scendere per strada non appena il titolo sarà vinto matematicamente. Di questo e altro ha parlato il Questore di Napoli Alessandro Giuliano intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Festa? Si tratterà di un grande evento che va analizzato sotto ogni profilo incluso quello della sicurezza visto che ci sarà tanta gente in strada. A fronte di un molto considerevole afflusso di persone in strada è giusto che ci siano delle misure finalizzate affinché determinate aree siano affollate ma non decisamente affollate".