Osimhen, richiesta speciale per la nuova maschera. Ne è in arrivo una seconda...

Osimhen, retroscena sulla maschera e la novità scudetto

Osimhen aveva fatto una richiesta ed è stato accontentato: le iniziali e il numero 9. Non solo: c'è in arrivo una seconda maschera. "la seconda la stiamo realizzando e Osimhen l’avrà solo quando la matematica dirà che il Napoli avrà vinto lo scudetto. Questa nuova maschera avrà lo scudetto tricolore con un 3 stampato sul lato". Intanto l'attaccante nigeriano lavora per recuperare per la sfida col Milan del 12 aprile. A Castel Volturno in questi giorni continua a svolgere terapie.