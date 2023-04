Napoli, i convocati per il Lecce: recupero in extremis per Spalletti

Il Napoli scenderà in campo domani per affrontare il Lecce in trasferta. Una partita importante per reagire dopo il ko in campionato col Milan e alle porte del doppio confronto europeo coi rossoneri. Nell'elenco dei convocati trova spazio Mathias Olivera. Spalletti recupera così il suo terzino che era tornato ad allenarsi in gruppo proprio oggi dopo l'infortunio rimediato in Nazionale.