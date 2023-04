A Napoli nasce Khvicha: è il primo bimbo chiamato come Kvaratskhelia

Il papà, che ha uno dei due nomi di Maradona, ha chiamato il figlio come Kvaratskhelia. Storia di passione e tradizioni da Napoli nell'anno dello Scudetto. In città è nato il primo bimbo che si chiama come il talento georgiano: Khvicha. La scelta è di due genitori, Armando e Clara, tifosissimi azzurri, che non hanno avuto dubbi sulla scelta: Daniele Khvicha.