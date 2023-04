Lecce-Napoli, paura in tribuna: tifosi contro Edoardo De Laurentiis

LECCE - L'incredibile papera di Falcone su appoggio del suo difensore Gallo ha evitato al Napoli il secondo stop consecutivo in campionato dopo il brutale 4-0 incassato contro il Milan. Il rischio di frenare (ancora) a Lecce c'è stato, così come ci sono stati il rischio e la paura sugli spalti quando, ad un certo punto, momenti di agitazione e tensione hanno coinvolto Edoardo De Laurentiis, figlio di Aurelio, che è stato preso di mira in tribuna.