Diretta prepartita Milan-Napoli: segui l’attesa Champions LIVE

"Mai arrendersi" che in inglese si traduce "Never give up". Questo un cartello comparso nello spogliatoio del Milan in occasione della gara vinta al Maradona contro il Napoli con il punteggio di 4-0.

La città è invasa da sostenitori di Milan e Napoli, ce ne sono tantissimi con sciarpe azzurre o rossonere, girano per le vie del centro, nei pressi della Stazione, in Galleria, al Duomo. L'attesa aumenta. (LE FOTO LIVE)

La gara del Meazza si avvia ad essere il secondo incasso più alto nella storia per una partita di calcio in Italia. A San Siro sono attesi 75.000 spettatori, per un incasso previsto di 8 milioni di euro, un milione circa in meno del record assoluto di 9.133.842 euro registrato per l'ottavo di finale di Champions del Milan contro il Tottenham, il 14 marzo scorso.

Intervenuto in conferenza stampa prima della sfida contro lo Sporting, anche l'allenatore della Juve, Max Allegri, ha parlato della gara di questa sera : "Milan-Napoli un bene per il calcio italiano" le sue dichiarazioni.

Tantissimi tifosi azzurri sono presenti anche in Piazza Duomo, si riconoscono dalle sciarpe. Girano per le vie del centro in attesa di dirigersi al Meazza per la super sfida. Milano è divisa tra tifosi rossoneri e quelli del Napoli in una giornata speciale.

15:10

De Laurentiis: "Idea Serie Tv per lo Scudetto"

Idea serie tv per raccontare lo Scudetto al Napoli. Lo rivela il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: "Siamo l'unico club italiano a giocare in Europa da quattordici anni, la Juventus si ferma a tredici. Abbiamo pensato di realizzare una serie tv, con la CBS negli Stati Uniti. O per fare qualcosa legato a questo terzo scudetto. Ma prima lo dobbiamo vincere". Queste le sue parole rilasciate a De Telegraaf. (LEGGI TUTTO)

14:45

La confidenza di Edo De Laurentiis ai tifosi

Tanti tifosi all'esterno dell'hotel che a Milano ospita il Napoli. Poco prima di pranzo in tantissimi hanno approfittato dell'uscita di Edoardo De Laurentiis per foto, autografi e classici selfie. "Purtroppo non è con noi" ha sinteticamente detto Edo De Laurentiis rispondendo a chi gli chiedeva delle condizioni fisiche di Osimhen.

14:20

Le scelte di Spalletti: novità in attacco

Senza Osimhen e Simeone e con Raspadori non al top, Spalletti può proporre Elmas falso-nove. Ecco la probabile formazione del Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Elmas, Kvaratskhelia.

14:00

Milan-Napoli, le scelte di Pioli

Ecco la probabile formazione del Milan che ritrova Kalulu tra i convocati: Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo, Tonali, Bennacer, Krunic, Diaz, Leao, Giroud.

13:40

Theo e i capelli azzurri: svelato il motivo

Siparietto in conferenza stampa prima di Milan-Napoli. Un giornalista ha fatto notare a Theo Hernandez, intervenuto in conferenza stampa accanto a Pioli: "I tuoi capelli sembrano più azzurri perché hai in testa il Napoli e se cambierai il turno cambierai colore di capelli?". Ironica la risposta del terzino del Milan che ha accolto divertito, col sorriso, la domanda del cronista: "No, il 7 è il compleanno del mio bambino e per questo l'ho fatto. Non è per il Napoli...".

13:15

Napoli, Lobotka ha svelato la strategia anti-Milan

In vista dell'andata dei quarti di finale ha parlato Stanislav Lobotka. Il regista di Spalletti è intervenuto all'Associated Press e ha svelato la strategia tattica per superare i rossoneri: "Vogliamo giocare in avanti per conquistare la metà campo avversaria per segnare e per dimostrare che vogliamo vincere la partita. E non importa contro chi giochiamo".

13:00

Simeone salterà anche il ritorno

Oltre a Osimhen, assente questa sera anche Giovanni Simeone che salterà anche il ritorno. La diagnosi: distrazione di primo grado del bicipite femorale destro. E ciò significa che dovrà stare fuori più o meno una ventina giorni.

12:45

Milan, i convocati di Pioli

La novità tra i convocati rossoneri è la presenza di Kalulu, che recupera in extremis.

Ecco l'elenco ufficiale: Mirante, Maignan, Gabbia, Kjaer, Kalulu, Calabria, Ballo-Touré, Thiaw, Theo Hernandez, Tomori, Florenzi, Pobega, Tonali, Krunic, Bennacer, Saelemaekers, Origi, Rebic, De Ketelaere, Diaz, Messias, Leao, Giroud.

12:30

Spalletti e Guardiola, cosa ha detto l'allenatore del Napoli

Guardiola, Spalletti e le parole dette a distanza. Nuovo aggiornamento, con le parole dell'allenatore del Napoli alla vigilia della sfida al Milan: "Se mi viene detto che Guardiola dice che possiamo vincere la Champions ha un sapore diverso. Spero di riderci sopra con lui davanti ad un caffè turco". Spalletti, poi, sorride: "Finale ad Istanbul? Non lo sapevo...".

12:10

Spalletti e il retroscena su Maldini

Intervenuto in conferenza stampa prima di Milan-Napoli, l'allenatore azzurro Luciano Spalletti è tornato a parlare dell'episodio con Maldini, avvenuto durante l'intervallo della sfida di campionato: "Le cose di campo non hanno strascichi e io ho una grande stima di Maldini, che ho contattato per portarlo a lavorare con noi in Russia allo Zenit. In quel momento aveva altri progetti e rifiutò, ma lo racconto per far capire la stima che ho per lui. Nel giugno 2020 in piena pandemia, mentre non allenavo, feci un post in cui si vedono bene due maglie: quella di De Rossi e quella di Maldini".

11:50

Milan-Napoli tra indisponibili e recuperati

Il grande assente sarà Osimhen che non ha recuperato, nei rossoneri torna Kalulu che è tornato martedì ad allenarsi in gruppo. Ibrahimovic non era in lista Uefa. Spalletti vive la vigilia col dubbio attaccante dato che l'unico disponibile è Raspadori che, però, non è al top e, parole sue, "non può giocare i novanta minuti".

11:30

Milan, Theo a caccia del bis

Il terzino francese Theo Hernandez vuole ripartire dal trionfo in campionato, conosce la forza del Napoli ma sa bene che il Milan, quest'anno, ha una grande occasione per provare a "vincere la Champions"

11:20

La carica del capitano

Accanto a Spalletti, in conferenza, è intervenuto anche Di Lorenzo che ha spronato Raspadori e ha ricordato alla squadra che certe partite potrebbero "non passare più" e quindi conta godersi il momento. (LEGGI TUTTO)

11:10

Milan, le parole di Pioli

L'allenatore rossonero non si fida del Napoli. Intervenuto in conferenza stampa, Pioli ha chiesto alla squadra di dimenticare il 4-0 in campionato perché "questa sarà un'altra partita". (LEGGI TUTTO)

11:05

La conferenza stampa di Spalletti

L'allenatore del Napoli, intervenuto in conferenza stampa, ha chiesto alla squadra di divertirsi dopo aver conquistato questo importante traguardo. Sull'assenza di Osimhen, Spalletti ha ricordato delle vittorie stagionali quando il nigeriano era assente, come ad Amsterdam. (LEGGI TUTTO)

11:00

Milan-Napoli, il prepartita: cresce l'attesa

Il gran giorno è arrivato: alle ore 21 Milan e Napoli saranno in campo per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Le due italiane vogliono rispondere all'Inter che ha superato 2-0 il Benfica. Calcio d'inizio previsto alle ore 21. Si preannuncia una partita ricca di emozioni e c'è grande attesa in città, a Milano, così come a Napoli, a distanza, per questo appuntamento con la storia.

Stadio Meazza (Milano)