La frase su Lozano fa infuriare i tifosi del Napoli: Ambrosini chiede scusa

L'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha commentato la sfida del Meazza per Prime Video. Durante la telecronaca, dopo un contrasto tra Lozano e Theo Hernandez, Ambrosini ha parlato del messicano con riferimento ad altri episodi in cui l'ex Psv aveva "accentuato la caduta". Una frase che ha fatto arrabbiare molti tifosi del Napoli. La redazione di Kiss Kiss Napoli ha contattato l'ex Milan che ha chiesto scusa: “Mi dispiace, ho sempre avuto un grandissimo rispetto per il Napoli e per i napoletani" ha detto Ambrosini.