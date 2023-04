Napoli, chi saranno i sostituti di Kim e Anguissa contro il Milan

Al Maradona il Napoli dovrebbe ritrovare Osimhen, col nigeriano che è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo, ma perderà due giocatori importanti come Kim e Anguissa, entrambi squalificati. Il primo era diffidato ed è stato ammonito, il secondo ha rimediato due gialli e dunque un rosso che lo costringerà a saltare il ritorno di martedì (Anguissa si è anche scusato coi compagni). Ma Spalletti ha una rosa ampia e saranno diverse le soluzioni a propria disposizione per provare a rimontare il risultato di 1-0 maturato al Meazza in virtù del gol di Bennacer.