Diretta Napoli-Verona 0-0: ora LIVE la partita di oggi

19:22

64' - Primi cambi per Spalletti e Zaffaroni

Primi cambi del match: nel Napoli dentro Kvaratskhelia e Zielinski al posto di Politano e Demme. Due cambi anche nel Verona: Zaffaroni concede spazio a Djuric e Coppola che entrano per Ceccherini e Gaich.

19:18

60' - Napoli pericoloso, brividi per il Verona!

Gran percussione di Di Lorenzo, che entra in area dalla destra e cerca il suggerimento all'indietro per Raspadori, ma Hien è attento e decisivo, salvando il Verona.

19:14

56' - Di Lorenzo di testa: palla fuori!

Anguissa mette un cross morbido al centro da sinistra per Di Lorenzo, che arriva con i tempi giusti e colpisce di testa: palla fuori.

19:08

50' - Partita bloccata

La ripresa è iniziata sulla falsa riga del primo tempo: il Napoli mantiene il possesso palla ma non sfonda, Verona molto attento e pronto a colpire in contropiede.

19:02

46' - Inizia il secondo tempo

Fischio di La Penna: iniziano i secondi 45 minuti di Napoli-Verona. Non ci sono cambi nelle due formazioni, stessi 22 del primo tempo.

18:47

45' - Finisce il primo tempo

Dopo un minuto di recupero termina la prima frazione di gioco. Napoli-Verona 0-0! Poche emozioni, con gli azzurri mai veramente pericolosi dalle parti di Montipò.

18:37

37' - Il Napoli non riesce a sfondare

La squadra di Spalletti non riesce a sfondare il muro di un Verona ordinatissimo e pronto a ripartire in contropiede.

18:29

29' - Lasagna spaventa il Napoli!

Gran sinistro dai venti metri del veronese Lasagna, Meret si distende e respinge la sfera! Brivido per il Napoli.

18:21

21' - GOL annullato al Napoli!

Sugli sviluppi di un corner arriva un autogol del Verona con Gaich, che poi viene annullato per fuorigioco di Olivera.

18:14

14' - Il Napoli prova a sfondare

Il Napoli inizia a spingere. Politano salta Ceccherini sulla destra con una serie di finte e rientra sul sinistro per mettere un pallone morbido: libera Hien di testa.

18:05

5' - Di Lorenzo anticipato!

Imbucata di Elmas per l'inserimento di Di Lorenzo, esce Montipò e blocca.

18:00

1' - Si cominicia!

Fischio d'inizio di La Penna: inizia il match tra Napoli e Verona.

17:40

Napoli, Kavaratskhelia e Osimhen in panchina

Spalletti attua un pò di turnover in vista della sfida di Champions contro il Milan. In difesa, al centro insieme a Kim, squalificato per la gara con i rossoneri, c'è Juan Jesus. Confermato a destra Di Lorenzo, con Olivera preferito a Mario Rui sulla fascia mancina. In mezzo al campo riposano Zielinski e Lobotka: a completare il terzetto con Anguissa, anche lui squalificato in Champions League, Elmas e Demme. In avanti tridente inedito: Politano-Raspadori-Lozano. Out l'infortunato Simeone, Kvaratskhelia va in panchina così come il nigeriano Osimhen che è recuperato.

17:30

Lasagna, bomber spietato contro gli azzurri

Kevin Lasagna ha segnato quattro gol contro il Napoli in Serie A: contro nessuna squadra ha fatto meglio nella competizione (quattro anche contro il Benevento); l’attaccante del Verona è andato a bersaglio contro i partenopei nella gara di andata, e l’avversaria di giornata potrebbe diventare la quinta squadra contro cui trova il gol in entrambe le sfide stagionali (Crotone 2017/18, Benevento 2017/18, Genoa 2019/20 e Cagliari 2020/21).

17:19

Napoli-Verona, le statistiche

Sfida numero 60 in Serie A tra Napoli e Verona: 32 vittorie azzurre, 13 gialloblù e 14 pareggi nei 59 precedenti; i partenopei hanno battuto i veneti nelle ultime due sfide in ordine di tempo, dopo che avevano raccolto due pareggi e subito una sconfitta nelle precedenti tre. Il Verona ha vinto soltanto due volte a Napoli in Serie A, l’ultima delle quali il 2 gennaio 1983 (1-2, con la doppietta di Piero Fanna); da allora, in 17 precedenti, ben 13 vittorie azzurre e quattro pareggi, inclusi quelli nelle ultime due sfide in ordine di tempo (entrambi 1-1).

17:13

Napoli-Verona, le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim Min-jae, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Demme, Elmas; Politano; Raspadori; Lozano. Allenatore: Spalletti.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Duda, Depaoli; Lasagna, Abildgaard; Gaich. Allenatore: Zaffaroni.

Napoli, stadio Diego Armando Maradona