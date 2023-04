Quando può vincere lo scudetto il Napoli, c’è una data possibile

Il Napoli pareggia 0-0 al Maradona contro il Verona e in virtù della vittoria della Lazio con lo Spezia slitta di una partita la vittoria aritmetica dello Scudetto. Con questa classifica, con 14 punti sui biancocelesti, gli azzurri conquisterebbero il grande traguardo il 7 maggio con la Fiorentina in casa alla 34esima giornata. Da settimane i tifosi fanno il calcolo delle giornate che mancano per la vittoria del tricolore e dopo questa domenica il tricolore è più avvicino. Si gioca col calendario e con la classifica per l'aritmetica aspettando anche le partite che completano il turno di campionato.