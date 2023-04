Moviola Napoli-Verona, manca un rosso e il rigore non c'è: il motivo

Napoli-Verona

La Penna: 5,5

C’è un errore nella partita di La Penna, in capo ad una buona partita, diretta con soglia del fallo alta (ma senza strafare: 27 quelli fischiati), gestione disciplinare che - errore a parte - è stata congrua con i falli (o le proteste) commessi (5 i gialli), accettazione da parte di tutti (Spalletti compreso). Manca il secondo giallo per Ceccherini ad inizio ripresa, Lozano era in ripartenza.