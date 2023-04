"Kim meglio di Koulibaly?", risposta a sorpresa in napoletano ai coreani

Kim è meglio di Koulibaly? Lo pensano tanti tifosi sudcoreani presenti al Konami Training Center di Castel Volturno in occasione dell'allenamento del Napoli alla vigilia della gara col Milan. All'esterno del centro sportivo i fan del centrale ex Fenerbahce si riconoscono dalla bandiera gigante che indossano. Qualcuno ha scambiato qualche battuta con i sostenitori del Napoli. Un siparietto in un inglese maccheronico.

Lo scambio di battute a Castel Volturno su Kim e Koulibaly

Un tifoso del Napoli ha riconosciuto il valore di Kim e ha definito la sua stagione, la prima a Napoli, superiore a quella di Koulibaly, i coreani hanno invece espresso un giudizio già definitivo e non legata a quest'anno: “Kim is Better than Koulibaly”. A quel punto, altro che inglese, i napoletani hanno stoppato i coreani e, in napoletano, hanno spiegato che "i cavalli buoni si vedono alla fine della corsa". Una frase accolta dalle risate dei presenti. Divertiti anche i fan asiatici. Clima disteso e sereno a Castel Volturno.