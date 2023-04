Sul finire della conferenza stampa postpartita relativa alla vittoria del suo Real Madrid con il Chelsea, Carlo Ancelotti non si tira indietro alla domanda di un cronista su cosa ne pensasse dell'epilogo del derby italiano tra Napoli e Milan: "Posto che noi guardiamo solo in casa nostra, sono comunque contento per il Milan, che da tanti anni non arrivava in semifinale di Champions League. Allo stesso tempo però sono triste per il Napoli, perché sono molto affezionato anche a loro".