Leao, Calabria e il bel gesto verso Kvaratskhelia che era sfuggito a tutti

Ad un certo punto è sembrato Kvaratskhelia contro tutti. Il georgiano ha provato a lasciare la sua impronta sulla partita, ma non è riuscito ad incidere. Rigore fallito e altre chance non sfruttate. Per questo, e per l'eliminazione del Napoli, a fine partita il 77 è "crollato" a terra ed è rimasto sconsolato a testa bassa. In quel momento in pochi hanno notato un bellissimo gesto: oltre ai compagni, anche alcuni rossoneri si sono avvicinati a lui per provare a rincuorarlo.