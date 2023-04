Napoli, Ferrara ricorda il passaggio alla Juve: “Ecco cosa successe”

Ciro Ferrara ha vestito in carriera sia la maglia azzurra del Napoli che quella bianconera della Juve. A Dazn, nel programma "atti di fede", l'ex difensore ha raccontato il proprio trascorso in vista del big match di domenica sera: "Napoli mi ha fatto diventare uomo. Decise di non rinnovarmi il contratto a causa di una condizione drammatica dal punto di vista economico. Sentivo la necessità di rimanere a certi livelli, tra le squadre che mi volevano c’era la Juve che me lo garantiva. Questa è la mia storia, che piaccia o no. Bisogna trovarsi in certi momenti. La fede per il Napoli resta, ma questa è stata la mia professione. In quel momento presi la decisione di andare a Torino".