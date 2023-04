Scudetto, Napoli omaggia Massimo Troisi: citazione da brividi di sua frase storica

La Champions League ormai salutata non cancella il percorso straordinario del Napoli in campionato. La città si sta preparando per la vittoria aritmetica dello Scudetto, ogni domenica si fa il calcolo delle giornate che mancano per il trionfo. In città, a Via Foria, è stato esposto all'esterno di un palazzo uno striscione che cita due film storici di Massimo Troisi, Scusate il Ritardo e Ricomincio da Tre, e una sua frase memorabile: "Non ci dimentichiamo l'acqua e il gas aperti...". A cosa fa riferimento?