Juve-Napoli, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Gioca Juan Jesus?

TORINO - Nel 3-5-2 della Juventus spazio a Danilo, Bremer e Alex Sandro (in ballottaggio con Gatti) in difesa. Tra i pali Szczesny. Cuadrado e Kostic agiranno sulle corsie esterne, in mezzo al campo ecco Fagioli, Locatelli e Rabiot. In attacco con Vlahovic c'è Milik. Qui Napoli: Rrhamani e Raspadori da valutare, out Simeone, Mario Rui e Politano. Nel 4-3-3 di Spalletti Juan Jesus va verso la conferma in difesa con Kim. Di Lorenzo e Olivera sulle fasce. Meret tra i pali. In regia Lobotka, ai lati Zielinski e Anguissa. In avanti Osimhen sarà sostenuto da Lozano e Kvaratskhelia.