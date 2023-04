Juve, i convocati per il Napoli: la decisione su Bremer

Juve-Napoli sarà l'atto conclusivo di una settimana importante per i bianconeri. Prima la restituzione dei punti in classifica che li ha fatti balzare al terzo posto, poi l'accesso alla semifinale di Europa League dopo aver eliminato lo Sporting. La squadra di Allegri arriva alla sfida dopo aver recuperato a pieno regime De Sciglio e soprattutto Bremer, per il quale l'allenatore in conferenza stampa ha confermato la sua buona condizione.