Milan-Lecce, cori contro Napoli al Meazza: nel mirino anche un azzurro

La doppia sfida tra Napoli e Milan per i quarti di finale di Champions League si è conclusa col passaggio del turno della squadra di Pioli, eppure c'è ancora un filo che lega le due squadre . Col Lecce, ad esempio, dagli spalti del Meazza si sono sentiti in alcuni settori dei cori vergognosi rivolti proprio alla squadra azzurra, alla città e anche a Politano.

Milan, cori durante la sfida col Lecce: chi sono i destinatari

Proprio l'esterno di Spalletti, ex Inter, aveva ricevuto cori anche in campionato, al Maradona, e aveva risposto con un gesto volgare che non era passato inosservato. Proprio i tifosi del Milan nel pomeriggio hanno esposto uno striscione ironico per sottolineare il ko del Napoli in Champions prendendo in prestito una frase della colonna sonora della nota serie tv Mare Fuori.