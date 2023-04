Allegri furioso a fine partita: la frase urlata prima di lasciare il campo

Nel finale di Juve-Napoli è successo di tutto. Prima il gol annullato a Di Maria per un fallo all'inizio dell'azione di Locatelli su Lobotka. Poi il gol di Raspadori che regala la vittoria al Napoli a una manciata di minuti dal triplice fischio. Una situazione che non è per niente piaciuta ad Allegri.