Napoli, salita Tarsia: spunta il terzo Scudetto accanto al murale di Maradona

Lo Scudetto che il Napoli sta per vincere è scritto anche sulle mura della città. Salita Tarsia, ad esempio, è diventata meta di turisti e curiosi che si avvicinando e scattano foto per lo storico murale all'ingresso di Palazzo Spinello dipinto ormai 36 anni fa in occasione del primo titolo conquistato con Bianchi in panchina.