Totti e Spalletti, pace sempre più vicina. La frase alle Iene: "Prima lo scudetto, poi..."

NAPOLI - Il tempo cura le ferite e a sei anni di distanza da una delle liti più celebri del calcio italiano potrebbe arrivare presto la pace tra Francesco Totti e Luciano Spalletti. La promessa di un incontro chiarificatore tra i due, entrati in attrito ai tempi della Roma, l'ha strappata l'inviato de 'Le Iene' in un servizio che andrà in onda domani (martedì 25 aprile), in prima serata su Italia 1.