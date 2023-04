Juve-Napoli, Allegri "predice" il gol di Raspadori: l'espressione è virale

Il gol di Raspadori in Juve-Napoli arriva sul lato destro della Juventus, nella zona di campo occupata da Cuadrado. L'attaccante di Spalletti si ritrova tutto solo perché l'esterno colombiano era rimasto a terra nell'azione precedente. Cuadrado reclamava un rigore che non c'era per contatto con Juan Jesus ma, restando a terra, ha lasciato scoperta la sua zona di competenza. Allegri, che s'arrabbia e se ne va per poi tornare subito in panchina, s'accorge prima del pericolo.