Il Napoli vince lo scudetto se…: ecco tutte le ipotesi

La città di Napoli è già pronta a festeggiare. Da settimane si fa il calcolo per scoprire quando potrà arrivare l'aritmetica per la conquista del titolo. Manca davvero poco, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi dopo la vittoria con la Juventus e il ko della Lazio contro il Torino.

Napoli, quando arriva lo Scudetto: le varie ipotesi

La combinazione per l'aritmetica è elementare: il Napoli, nel prossimo weekend, dovrà battere la Salernitana nel derby al Maradona e poi, domenica, dovrà attendere Inter-Lazio sperando che la squadra di Inzaghi possa vincere o anche solo pareggiare. In quel caso, sarà scudetto. Viceversa, qualora i biancocelesti dovessero vincere, agli azzurri basterà conservare il +17 anche nel turno successivo. Come? Battendo l'Udinese in trasferta.