Scudetto Napoli, l'ultima idea dei tifosi preoccupa: simulazione esplosione Vesuvio

L'entusiasmo travolgente della città di Napoli per il possibile Scudetto rischia di sfociare in comportamenti poco corretti. L'ultima idea che filtra è quella di una simulazione dell'esplosione del Vesuvio d'azzurro per il grande evento. Una notizia arrivata anche all'Ente Parco nazionale del Vesuvio che ha provveduto a segnalare alla prefettura e alle altre autorità competenti in materia di ordine pubblico la pericolosità ambientale e sociale di tale evenienza, chiedendo di adottare gli opportuni provvedimenti per scongiurare il verificarsi di intrusioni nell'area protetta.