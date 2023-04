Napoli, il tifoso della Russia: “Porto la festa al Polo Nord”

NAPOLI - Uno scudetto al Polo Nord non è come un gelato all’Equatore: non sparisce, non si sbriciola e al massimo si conserva meglio. «Vedremo». E ride. Con quel dialetto singolare un po’ napoletano e un po’ russo che spiega il mix di sangue che gli scorre nelle vene: lui si chiama Pavel Yarovik detto Pasha, ha 24 anni ed è nato in Russia da madre russa e padre napoletano. Vive e lavora in un hotel a Murmansk, la più grande città del mondo posta a Nord del Circolo Polare Artico, però per un periodo ha vissuto a Napoli con papà Luigi e ha frequentato il centro sportivo di Castel Volturno. E si è innamorato follemente: capelli biondi e cuore azzurro. «Non vengo in Italia da otto anni: prima il Covid, poi la guerra». Già, il conflitto con l’Ucraina: «Sognavo di tornare in questi giorni di gloria, avrei voluto festeggiare lo scudetto al Maradona. In città: purtroppo, di questi tempi, è impossibile ottenere un visto turistico» . E così domenica farà il tifo dal Polo: «Sono anni che dico a tutti i miei amici che prima o poi ce l’avremmo fatta a vincere ma nessuno mi ascoltava: ora, però, ci credono. Siamo i più forti. Ed è solo l'inizio della storia».

Pub azzurro

E allora, il tifoso di ghiaccio. Si fa per dire: Pasha è passionale come un napoletano doc. «Fino a qualche tempo fa gestivo un gruppo su Vk.ru, l’equivalente russo di Facebook, dove inserivo notizie sul Napoli e commentavo le partite: avevo creato una comunità di 18.500 tifosi russi, ucraini, bielorussi... Poi mi sono dedicato al lavoro e alla famiglia. E tra l’altro con la guerra non è più permesso usare certi social». Un dramma autentico, le bombe e i morti. Il sangue. «Hanno pagato anche il calcio e lo sport: per fortuna qui a Murmansk c’è un pub che trasmette il campionato di Serie A e così ho potuto guardare molte partite del Napoli». La più bella? «La vittoria con la Juve per 5-1: fuori si gelava, -35 gradi, ma io ero in fiamme».

Il profeta

Se vogliamo, Pasha è il profeta polare della religione azzurra: «Ho coinvolto la mia fidanzata, Sonay, e molti amici: spesso ci riuniamo a casa mia per le partite». Il suo idolo è Kvaratskhelia. Che lui chiama semplicemente Khvicha, uno di famiglia: «E’ fantastico, fortissimo: quando giocava al Rubin non era ancora esploso, ma ora è un top. Come Osimhen: se resteranno loro e Zielinski allora vinceremo presto anche la Champions. Ne sono convinto». Preoccupato per il mercato? «Sì, molto: Osi deve restare. E anzi spero che De Laurentiis acquisti un paio di elementi del suo livello: non ci fermerebbe nessuno». Domenica, intanto, potrebbe arrivare ufficialmente il titolo: «Un sogno: il mio primo scudetto. Peccato non poter essere a Napoli nel giorno della festa: quando ci penso piango. E mi commuovo anche pensando che Diego non ha visto Kvara: poi, però, mi consolo perché so che lui festeggerà da lassù». Al Maradona domenica farà caldo, caldissimo: «Mentre qui da me ci sono 5 gradi e un po’ di neve: ma che importa? Conta vincere come l’ultima volta con la Juve: grande Jack!». A Murmansk, ovviamente, sanno tutti che Pasha tifa il Napoli: «Certo, vado sempre in giro con la maglia. Ma non posso acquistare una bandiera su internet: siamo vicini al Polo Nord, chi me la consegna?». Dovrà portarla lui, con il terzo scudetto: «Ci proverò». E poi saluta: «Forza Napoli sempre». Circolo Polare Napoletano.