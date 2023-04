Napoli, l'albergo per anziani diventa una Curva: bandiere e cori aspettando i calciatori

La passione per il Napoli non ha confini e non conosce età. Bellissima scena all'esterno del centro sportivo di Castel Volturno dopo l'allenamento della squadra agli ordini di Spalletti. Villa Mary, albergo per anziani, si è trasformata in una sorta di curva, con tantissime persone che, scese per strada o affacciate dai balconi, hanno aspettato l'uscita dei calciatori con tanto di sciarpe, bandiere e cori.