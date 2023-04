Napoli tra festa è sfottò, presa di mira soprattutto la Juve: “Umiliati”

Manca poco alla partita tra Napoli e Salernitana e nel capoluogo campano i tifosi hanno già iniziato ad affollare le strade per la possibile festa Scudetto degli azzurri. Nel caso in cui la squadra di Spalletti dovesse vincere, con la combinazione giusta di risultati in parallelo a Inter-Lazio, per il Napoli verrebbe aritmeticamente sancita la vittoria del campionato. Tra sciarpe, vessilli e un clima di festa, però, c'è anche chi prende di mira con goliardia le altre squadre, in particolare la Juve.