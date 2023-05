Non glielo porta via nessuno

Lo sposo non è arrivato. Eppure era tutto pronto : la cattedrale laica piena come un uovo, fuori tanta gente in attesa, i fiori, il giorno e l’orario delle nozze erano stati addirittura spostati per convincere lo sposo ad arrendersi subito, tanto non avrebbe avuto scampo. Il signor terzo scudetto si è però voluto prendere qualche altro giorno prima del sì. Alle spese della cerimonia sospesa - a Napoli tutto è sospeso, anche il caffè - hanno pensato i parenti della sposa, naturalmente: decine di migliaia di persone, donne, uomini, giovani, vecchi e bambini tutti vestiti d’azzurro e convinti che sarebbe stata la volta buona. Ovviamente la sposa (squadra) c’è rimasta malissimo . Una volta di più si conferma il detto popolare che recita così: organizzare la festa prima porta sfiga.

Ieri, oltre ai salernitani, qualcun altro si è divertito parecchio: gli interisti, l’Inter , la cui sovrabbondanza tecnica ha consentito a Inzaghi di cambiare il destino della sfida con la Lazio . Decisivi sono stati gli ingressi dopo un’ora di Lautaro, Calhanoglu e Gosens, due su tre in gol; in precedenza Dumfries aveva sostituito D’Ambrosio. Ribadisco pertanto che l’Inter è la squadra più attrezzata, il Napoli la più spettacolare e ammaliante, il Milan la più stimolante, la Juve la più massacrata dagli infortuni, dal mercato e da se stessa, l’Atalanta la più imprevedibile. La Lazio e la Roma sono le più sorprendenti, dal momento che hanno organici inferiori, molto meno qualitativi. Ma due straordinari allenatori, anche nelle evidentissime differenze.

Il lato positivo di tutta la facenda? L’attesa è più lunga, ma sarà due volte Natale . In albergo o alla Dacia Arena, poco importa. La festa è festa: il signor scudetto, si sa, è riluttante. Completo questo delirio alla metafora elementare complimentandomi con la Salernitana per la serietà e l’attenzione con cui ha affrontato l’impegno: in altre stagioni, sai gli apparecchiamenti…

Uno dei problemi di questa Juve è che ha paura di essere Juve

Vero: da un anno all’altro la crescita non c’è stata, errori e casini si sono invece moltiplicati. Se però uno si sofferma sui numeri si accorge che rispetto alla trentaduesima della stagione scorsa, la Juve ha - in meno - 2 punti e 2 gol, uno segnato e l’altro subìto.

I fenomeni che dovevano alzare il livello - Pogba, Paredes, Di Maria, Chiesa e Milik - hanno brillato per assenze infinite e di vario genere, Kostic garantisce i cross ma non supera l’uomo in dribbling nemmeno sotto tortura e Vlahovic è bloccato dall’ansia.

Leggo continuamente che Allegri, gran promoter della Next Gen (Fagioli, Miretti, Soulé, Iling-Junior, Barbieri, Barrenechea) è rimasto indietro, gioca da far schifo e dovrebbe dimettersi. Cazzate a go go. Ma uno che si dimette deve andare per forza a casa?, chiese Diego De Silva.

PS. Il Monza è aritmeticamente salvo: nelle prossime giornate sono in programma Lecce-Verona e Lecce-Spezia, pertanto è impossibile che chiudano tutte a 44. Dopo 5 turni e altrettante sconfitte, Adriano Galliani pronunciò questa frase: «Non è importante come si comincia. È importante come si finisce». Le memorie di Adriano G.