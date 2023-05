Napoli, lo speaker scoppia in lacrime al Maradona: "Ho i brividi"

NAPOLI - La festa Scudetto del Napoli è stata solo rimandato dopo il pareggio contro la Salernitana, ma rimangono le bellissime immagini piene di gioia dei tifosi. Tantissima emozione al Maradona , poco prima del fischio d'inizio con gli spalti colorati di azzurro tra fumogeni, striscioni e bandiere. Un'emozione che non è riuscito a trattenere lo storico speaker del Napoli, Daniele Bellini soprannominato " Decibel " per le sue famose urla mentre annuncia i nomi dei giocatori in campo.

Napoli, lo speaker in lacrime insieme a Diletta Leotta

Lo speaker ha prima annunciato la formazione con cui il Napoli sarebbe sceso in campo, poi non ha retto l'emozione di uno Scudetto vicinissimo ed è scoppiato in lacrime. La scena si è vista in diretta su Dazn, con la conduttrice Diletta Leotta che si è avvicinata per delle domande. Lo speaker ha provato a dire qualcosa prima di scoppiare in lacrime: "Un sogno, ho i brividi. Dopo anni di stadio, di freddo, di pioggia". A consolarlo è stata la stessa Diletta e l'ex terzino del Napoli Christian Maggio, che lo ha abbracciato.