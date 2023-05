Incredibile Napoli, lo spaventoso boato al gol di Olivera come un "piccolo terremoto"

FUORIGROTTA (NAPOLI) - Un boato capace di generare qualcosa di simile a un terremoto di bassa intensità. È quello generato dai tifosi del Napoli, assiepati a Fuorigrotta durante il match del Maradona tra la squadra di Spalletti e la Salernitana, in occasione della rete del momentaneo vantaggio siglata da Olivera che non è poi bastata per festeggiare lo scudetto prima del turno infrasettimanale.