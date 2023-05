Arbitri Serie A: Udinese-Napoli, ecco chi dirigerà la sfida Scudetto

ROMA - Sono state rese note le designazioni arbitrali in vista della trentatreesima giornata di Serie A: riflettori puntati sul posticipo della Dacia Arena dove il Napoli potrebbe festeggiare la conquista dello Scudetto. A dirigere l'incontro (calcio d'inizio alle 20.45) tra gli azzurri e l'Udinese sarà Rosario Abisso di Palermo, con gli assistenti Valeriani e Garzelli, il quarto uomo Colombo e al Var Doveri e Paganessi. Ma il titolo per il Napoli potrebbe arrivare anche mercoledì, se la Lazio non dovesse superare il Sassuolo nella gara diretta da Irrati che fischierà il calcio d'inizio alle ore 21. In contemporanea la Roma scenderà in campo contro il Monza (dirige Chiffi): i giallorossi vivranno la sfida a distanza in chiave Champions anche contro il Milan (che ospita la Cremonese, dirige Pairetto) e l'Inter (di scena a Verona, digire Orsato), mentre Atalanta e Juventus scendono in campo nel pomeriggio rispettivametne contro Spezia (Marinelli) e Lecce (Fourneau).