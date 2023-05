Napoli, quali risultati servono per lo scudetto? Tutte le combinazioni

Due giorni per tentare di vincere lo scudetto. Uno senza scendere in campo e l'altro affrontando l'Udinese alla Dacia Arena (gara che in 50mila vedranno al Maradona). Il Napoli ha una doppia chance di trionfare, il suo destino è legato a quello dell'esito di Lazio-Sassuolo, in campo all'Olimpico alle ore 21. Il calcolo è elementare: se la squadra di Sarri dovesse vincere, toccherà a Osimhen e compagni conquistare il titolo facendo risultato contro l'Udinese.